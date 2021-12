ROMA- “Sono state superate le 10 mila prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni e quella 12-15 anni per bambini con fragilità. Partono da domani le prenotazioni per le somministrazioni di vaccino in notturna negli hub che faranno

orario esteso fino alle 24 e le prime disponibilità partono dalla giornata del 30 dicembre”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. L’elenco degli hub con orario esteso fino alle 24: hub vaccinale di Termini, La Vela di Tor Vergata, Eur piazzale del Quadrato della Concordia, Fiumicino Lunga sosta e il palasport di Tivoli.