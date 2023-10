L’Europa si trova di fronte a una serie di sfide gravi e complesse mentre la tensione aumenta sul futuro dell’area Schengen. I ministri dell’Interno europei si sono riuniti in un clima di preoccupazione per il ritorno del terrorismo e l’escalation del conflitto in Medio Oriente.

Germania e Austria hanno dichiarato che l’accordo di Schengen non è morto, ma è gravemente compromesso. Nel frattempo, la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha sottolineato che il ritorno dei controlli alle frontiere danneggia la libertà di circolazione, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare i rimpatri volontari degli immigrati irregolari considerati minacce alla sicurezza.

La riunione dei ministri è stata preceduta da incontri informali di nove Paesi membri, tra cui Francia, Belgio e Olanda, per discutere misure anti-terrorismo. Questi paesi, chiamati “Paesi dublinanti”, stanno chiedendo controlli più rigorosi per garantire che i migranti siano registrati negli Stati di primo approdo. La preoccupazione principale riguarda il sistema di Dublino, lo scambio di informazioni e i controlli alle frontiere.

L’Europa è ora impegnata nella delicata missione di rimpatriare i sospetti jihadisti il prima possibile. Bruxelles sta lavorando per ridurre la discrezionalità dei singoli Stati membri e accelerare gli accordi con i Paesi terzi, prendendo l’esempio del modello tunisino, dove la collaborazione è stata efficace nel ridurre le partenze illegali.

Nel frattempo, l’area Schengen è minacciata dalle notifiche di sospensione inviate da diversi Paesi membri. Queste azioni potrebbero innescare una catena di eventi, portando a nuove tensioni tra i paesi del Nord e del Sud Europa. L’Ue sta cercando una soluzione, ma la situazione rimane instabile.

La conferenza si è anche concentrata sugli sviluppi del conflitto in corso in Medio Oriente, compresi gli ostaggi europei e le persone intrappolate a Gaza. L’Ue sta esercitando pressioni sull’Egitto per facilitare la partenza dalla Striscia. Nonostante le sfide, l’Ue ribadisce la necessità di una de-escalation nella regione.

Inoltre, in Italia, il comandante del Ros dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto, ha sottolineato l’importanza di affrontare seriamente le minacce terroristiche, evidenziando il rischio di partecipazione ad attacchi terroristici da parte di individui entrati illegalmente nel paese.

In questo contesto di crescente incertezza, l’Europa è chiamata a trovare soluzioni concrete e collaborare strettamente per garantire la sicurezza dei suoi cittadini e preservare i principi fondamentali dell’area Schengen.