Una tragedia si è verificata durante una festa di matrimonio in un ex convento trasformato in ristorante vicino a Pistoia, dove il cedimento di un solaio ha causato il ferimento di 64 persone. Tra i feriti, quattro sono in codice rosso, dieci in codice giallo e 50 in codice verde.

Il pronto intervento del 118 ha permesso di destinare i numerosi feriti ai pronto soccorso degli ospedali di Pistoia, Pescia, Prato, Versilia, Cisanello di Pisa ed Empoli. Nonostante l’incidente, al momento non risultano decessi, come confermato dall’assessore alla Protezione Civile Alessio Bartolomei. Ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti immediatamente sul luogo.

La struttura si trova a Pontelungo, sulla strada che porta allo zoo di Pistoia. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le persone dalle macerie del pavimento crollato, mentre i feriti sono stati inviati non solo all’ospedale di Pistoia, ma anche a quelli di Prato, Empoli e Pescia.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha informato sui social della situazione, dichiarando che tutti gli ospedali sono stati allertati per garantire un soccorso tempestivo e assistenza adeguata. Parte degli invitati alla festa aveva già lasciato il locale, ma circa una sessantina di persone, soprattutto giovani, si trovava ancora sul pavimento quando è avvenuto il tragico crollo. La voragine ha inghiottito decine di presenti che si sono ritrovati coperti dai detriti al piano terra. Il sistema sanitario regionale sta attivamente intervenendo per gestire l’emergenza e fornire assistenza ai feriti.