ROMA – “Con oltre 2,2 milioni di euro, diamo il via a una nuova stagione di eventi e iniziative di spettacolo dal vivo in tutta la Regione. Sono 62, quest’anno, i progetti ammessi a finanziamento con il Fondo Unico Regionale 2022 dello Spettacolo dal vivo. Di questi, 35 sono progetti triennali (terza annualità) e 27 annuali”, così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato la pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione dei contributi 2022 per lo Spettacolo dal Vivo. “Un calendario ricchissimo che abbraccia tutti i linguaggi e che farà vivere piazze e spazi culturali diffusi sul territorio del Lazio, promuovendo anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Siamo al lavoro, inoltre, per reperire ulteriori risorse così da poter sostenere tutti i progetti finanziabili”, ha concluso il Presidente.

Tra i progetti triennali, 26 sono festival e rassegne di teatro, musica e danza e a carattere multidisciplinare, che spaziano dai grandi festival storici che si tengono nella capitale alle iniziative che animano con teatro, musica e danza il territorio regionale, utilizzando anche linguaggi innovativi e contemporanei. Gli altri settori sostenuti sono i centri di produzione, i festival degli artisti di strada, il teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia e svolte in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda i progetti annuali, sono sostenute 18 produzioni di spettacolo dal vivo, realizzate da giovani compagnie e da compagnie di giro, destinate alla creazione artistica e all’allestimento tecnico di eventi di teatro, danza e musicali, con debutto nel Lazio e repliche nella regione ma anche in tutta Italia; sono stati finanziati inoltre orchestre ed ensemble musicali, progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con scuole e università, e attività inerenti l’educazione e la formazione musicale, teatrale e coreutica.

A questo link, è possibile consultare la graduatoria: https://www.regione.lazio.it/documenti/77572.