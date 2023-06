Violenti pestaggi documentati nell’inchiesta della Procura di Verona sulle violenze avvenute in Questura sono stati resi pubblici oggi attraverso i siti web del Corriere della Sera e Repubblica. I fotogrammi diffusi rappresentano diverse fasi degli attacchi e sono stati ottenuti dalle intercettazioni video effettuate per mesi dalla squadra mobile all’interno dell’acquario, la sala in cui le persone fermate durante i controlli venivano trattenute. In una delle immagini si vedono chiaramente due agenti maltrattare un cittadino romeno di nome Nicolae Daju, costringendolo a urinare nella stanza e successivamente a rotolare sul pavimento ricoperto di urina. Gli interrogatori di garanzia dei cinque poliziotti della Questura di Verona, un ispettore e quattro agenti, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari, sono stati fissati per mercoledì prossimo, 15 giugno, presso la Procura della Repubblica di Verona. I poliziotti sono accusati di sette episodi di violenza perpetrati tra luglio 2022 e marzo di quest’anno all’interno della Questura di Verona ai danni di persone momentaneamente private della libertà personale. Altri 17 agenti sono sotto indagine nello stesso caso. Uno dei legali che rappresenta uno dei poliziotti colpiti dalle misure cautelari ha affermato: “Solo questa mattina in Procura ho esaminato per la prima volta i file video e fotografici che sono stati depositati dalla pubblica accusa nell’indagine. Sono le stesse foto che erano già state pubblicate da alcune testate. Adesso attendiamo l’interrogatorio di garanzia, ma ribadisco che gli accertamenti saranno lunghi e complessi”.