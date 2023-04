ROMA- A Roma due giornate dedicate alla raccolta del sangue e agli screening gratuiti di prevenzione per chi dona. L’iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa Italiana con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione del sangue e della prevenzione cardiovascolare, per ricordare che donare è un modo per far bene sia agli altri che a sé stessi.

Domani 19 aprile 2023, dalle ore 8.00 alle 12.00, presso la sala Donazioni Sangue in Via Bernardino Ramazzini 15, i volontari della CRI offriranno a tutti i donatori e potenziali donatori fra i 30 e i 65 anni uno screening gratuito del profilo cardiovascolare.

Lo screening comprenderà: anamnesi, visita cardiologica comprensiva della misurazione della pressione arteriosa, esami ematochimici quali emoglobina, glicemia, colesterolo e trigliceridi mediante test rapidi e infine elettrocardiogramma.

Le esperienze significative di raccolta del sangue e di promozione per le donazioni vedono la CRI costantemente impegnata in numerose campagne di sensibilizzazione sul territorio di Roma e Provincia, con il supporto di aziende, enti e istituzioni: “la donazione di sangue è una scelta importante, perché aiuta concretamente e in modo determinante coloro che ne hanno bisogno”, spiega sorella SOLINAS, delegato Area Donazione Sangue, “a Roma e nel Lazio le sacche di sangue raccolte purtroppo non coprono il fabbisogno regionale e, anzi, il loro numero è diminuito rispetto agli anni scorsi. È necessario fare di tutto per invertire il trend negativo, perché una buona raccolta di sangue può garantire sicurezza ed efficienza nelle strutture di emergenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo, nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche”.

L’iniziativa verrà replicata in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il 17 giugno 2023 dalle ore 8.00 alle 12.00, in Piazza Farnese.