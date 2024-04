Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, ha tenuto un discorso significativo a La Hulpe, vicino a Bruxelles, durante un incontro sui diritti sociali dell’UE. Pur non essendo stato molto presente durante la giornata, il suo intervento ha fornito un chiaro indizio sulla portata del report sulla competitività che sta preparando, alimentando le speranze di coloro che lo vedono come guida per il futuro dell’Europa.

Draghi ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale nell’Unione Europea per affrontare le sfide economiche e politiche del mondo contemporaneo. Ha proposto investimenti comuni nei settori chiave come la difesa e l’energia, oltre a promuovere l’integrazione dei mercati dei capitali. Ha evidenziato la possibilità di una cooperazione rafforzata tra i Paesi dell’UE per superare gli ostacoli al coordinamento delle politiche economiche.

Le sue parole hanno suscitato interesse in tutta Europa, con molti che lo vedono come possibile candidato per la presidenza della Commissione Europea o del Consiglio Europeo. Tuttavia, l’incertezza rimane fino alle elezioni, con diverse opinioni sul suo ruolo futuro.

Mentre Draghi riceve sostegno da diverse parti, inclusa una chiara approvazione da parte del presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa, ci sono anche voci critiche all’interno del suo stesso schieramento politico. Tuttavia, le destre europee sembrano apprezzare la sua competenza e capacità, con il primo ministro ungherese Viktor Orban che lo elogia apertamente.

In conclusione, il contributo di Draghi a Bruxelles ha alimentato le speculazioni sul suo ruolo futuro nell’UE, con molte aspettative riguardo al suo impegno per il rilancio dell’Unione e la gestione delle sfide globali.