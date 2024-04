Sono in corso oggi e domani le elezioni regionali in Basilicata, con le urne aperte fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 domani. L’affluenza alle 19 di oggi era del 27,56%, anche se è difficile confrontare questo dato con elezioni precedenti poiché cinque anni fa si votò in un’unica data. In provincia di Matera ha votato il 29,11%, mentre in quella di Potenza il 26,88%. Alle 12, il 9,12% degli aventi diritto aveva già votato, con i comuni più attivi tra cui Missanello, Montalbano Jonico e Potenza.

Sono 567.947 gli aventi diritto al voto, suddivisi in 682 sezioni tra Matera e Potenza, nei 131 comuni lucani. Tre sono i candidati alla presidenza. Il presidente uscente, il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, è sostenuto da sette liste di centrodestra. Il suo sfidante è Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico e presidente della Provincia di Matera, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e altri. Terzo candidato è il giornalista Eustachio Follia, appoggiato dal movimento Volt come alternativa agli altri due candidati.