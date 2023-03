FROSINONE- La Cisl Fp: «Bisogna avviare una nuova stagione per trovare soluzioni»

Risolvere il cronico problema della carenza di organico e valorizzare le risorse già presenti. È la richiesta che da tempo la Cisl Funzione Pubblica di Frosinone insieme alla sua federazione regionale Cisl Fp Lazio ha sempre sostenuto presso i vertici regionali specialmente a riguardo della terra ciociara.

La stessa istanza che l’organizzazione sindacale rilancia a poche ore dalla proclamazione ufficiale del neo eletto Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

«Subito dopo la sua proclamazione il neo Governatore della Regione Lazio ha parlato della

questione sanità – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone Antonio Cuozzo – Rocca ha annunciato che incontrerà nei prossimi giorni tutti i direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio perché vuole un quadro della situazione che si vive nelle diverse provincie. In Ciociaria, in più occasioni, la Cisl Fp ha posto l’attenzione su due aspetti fondamentali su cui c’è assoluta necessità d’intervento. Il primo riguarda la necessità di valorizzare le lavoratrici e i lavoratori in servizio. Personale che in questi anni ha dato tanto, non si è mai arreso, ha sempre dimostrato il proprio impegno per le persone in difficoltà e che deve avere i giusti riconoscimenti.

Questi dipendenti sono gli stessi che in fase di pandemia acuta si sono sottoposti a turni di lavoro massacranti e senza orari pur di tutelare la salute pubblica. Personale che ancora oggi deve sopperire alle carenze di organico. E proprio questo è il secondo punto su cui c’è la necessità assoluta, e non più rinviabile, di intervenire. Lo stesso Presidente Rocca ha parlato di un problema di carenza di organico che deve essere affrontato e questo è un punto su cui la Cisl Fp di Frosinone ha posto l’attenzione in molte occasioni».

«Ci auguriamo che si apra una nuova stagione sulla sanità che porti alla risoluzione di queste problematiche – ha aggiunto il Responsabile della Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani – Queste istanze sono quelle che i lavoratori e le lavoratrici ci sottopongono sempre più frequentemente. Come organizzazione sindacale portiamo avanti una costante campagna di ascolto per intervenire su tutte le problematiche che si trovano ad affrontare i dipendenti, difficoltà che possono essere raccolte e risolte solo attraverso una presenza e un ascolto che siano continuativi.