LATINA – In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne di oggi, 25 novembre 2022, la ASL di Latina ha organizzato una serie di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sulla tematica.

Alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della Stanza Codice Rosa nel Pronto Soccorso e presentazione dei Protocolli operativi per l’accoglienza e la presa in carico della donna che subisce violenza.

Terracina Ospedale Fiorini

0re 10:00-12:00 Webinar

Giornata di sensibilizzazione sulle tematiche di gestione delle relazioni in ambito lavorativo nelle organizzazioni complesse, dal titolo “SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Il genere fa la differenza”. Link di partecipazione rivolto a tutto il personale ASL Latina (su Piattaforma Cisco Webex Meetings)

ore 11:00 Convegno

Partecipazione al Convegno dal titolo ”Le Radici antiche della violenza di genere” che si terrà presso l’Università della Terza Età, a Fondi, con la presenza del Direttore Generale Asl Latina Silvia Cavalli.

ore 13:30 Inaugurazione Stanza Codice Rosa nel Pronto Soccorso e presentazione dei Protocolli operativi per l’accoglienza e la presa in carico della donna che subisce violenza.

Fondi Ospedale Dono Svizzero

Lunedì 28 Novembre 2022

ore 11:00-12:00 Cerimonia

Donazione di KIT ME TOO per raccogliere le prove di violenza, l’Associazione Centro Donna Lilith incontra i rappresentanti delle strutture di emergenza dell’ Asl di Latina.

Sala conferenze Ospedale S.M. Goretti di Latina.