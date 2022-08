“Con 7 milioni di euro per il nuovo avviso pubblico ‘Patto tra generazioni’ la Regione Lazio investe sul ricambio generazionale per incentivare l’inserimento lavorativo. Una misura che si inserisce tra gli impegni presi con le parti sociali nel Protocollo per le politiche attive del lavoro e che vuole contribuire alla ripresa del tessuto imprenditoriale sostenendo l’occupazione e l’occupabilità dei giovani” dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro Consiglio regionale del Lazio “Gli incentivi per il ricambio tra lavoratore/trice prossimi al pensionamento e neoassunti under 35 – fino a 16mila in base ai requisiti previsti dall’avviso – sono uno strumento cruciale per rendere sostenibile un vero e proprio patto tra generazioni senza penalizzare le imprese e accompagnando l’inserimento lavorativo. Continuiamo con misure concrete al fianco di lavoratori e lavoratrici per una ripartenza che sia nel segno del contrasto alle disuguaglianze verso un mercato del lavoro sostenibile e inclusivo”