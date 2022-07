ROMA – “Bene ha fatto il Segretario Nazionale del Partito democratico Enrico Letta a rilanciare l’introduzione di una dote ai 18enni finanziabile con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. Una delle tante proposte che vanno nella direzione della giustizia sociale e cercano di dare strumenti e possibilità concrete ai giovani che, insieme alle donne, hanno pagato il prezzo più caro della pandemia. Anche in Regione Lazio stiamo dando voce ai desideri di una intera generazione, da ultimo con la proposta di legge quadro sulle politiche giovanili – approvata in IX Commissione – che mette al centro temi come l’autonomia abitativa, la mobilità internazionale, il diritto allo studio, ma anche creatività e imprenditorialità, partecipazione pubblica e associazionismo. Serve un nuovo patto generazionale dal livello locale a quello europeo per affrontare insieme le sfide del presente e costruire un futuro più sostenibile”. Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX commissione Consiglio Regionale del Lazio.