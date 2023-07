Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso significativo alla cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare. Durante l’incontro, ha affrontato diversi temi di grande rilevanza per il Paese.

Uno dei punti cruciali riguarda il rapporto tra il Parlamento e la magistratura. Mattarella ha sottolineato che le inchieste del Parlamento non devono sovrapporsi a quelle dei magistrati. Ha chiarito che non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento in conflitto con l’azione della magistratura e che i ruoli devono essere distinti e rispettati per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Il discorso ha toccato anche il tema dei cambiamenti climatici. Mattarella ha lanciato un forte allarme sull’urgenza di agire per contrastare il cambiamento climatico. Ha evidenziato che le tragiche conseguenze delle catastrofi legate al clima, come le recenti inondazioni, richiedono un’azione immediata e condivisa per fermare il ritardo accumulato.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato un altro punto di discussione importante. Il Presidente ha invitato tutti a collaborare e mettersi al lavoro per il bene dell’Italia. Ha sottolineato che un eventuale insuccesso del PNRR sarebbe una sconfitta per l’intero Paese, non solo per il governo in carica.

Mattarella ha anche affrontato il tema dell’informazione, sottolineando l’importanza della libertà di parola e della professionalità dei giornalisti nel garantire l’antidoto alla disinformazione. Ha ribadito che il compito di verificare le notizie spetta ai giornalisti, senza affidare questa certificazione a organismi terzi.

Il discorso del Presidente ha toccato anche questioni internazionali, come la guerra in Ucraina e le migrazioni, sottolineando la necessità di un multilateralismo più efficace e di una comunità internazionale più consapevole e impegnata.

In conclusione, il discorso di Mattarella ha posto l’accento su temi cruciali per il futuro del Paese, dalla giustizia al clima, passando per l’informazione e la cooperazione internazionale. Ha evidenziato l’importanza di agire con responsabilità e collaborazione per affrontare le sfide attuali e future dell’Italia.