Greta Thunberg è arrivata al Mico di Milano per le iniziative collegate alla PreCop26 dedicata ai giovani. “Sto bene – ha detto – e ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte parole”. Quattrocento giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell’Onu, discuteranno con esperti su tutti gli aspetti della crisi climatica. Il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani aprendo i lavori del PreCop 26 di Milano ha detto: “Le proteste dei giovani contro il cambiamento climatico sono utili, ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione. Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme non esiste un’unica soluzione. Spero che oltre a protestare, cosa che è estremamente utile ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionali, è questo quello che ci aspettiamo da voi. Uniamo le forze, non dobbiamo rinunciare al nostro futuro e al futuro del nostro Pianeta, siete intervenuti per questo, lo dico come scienziato, l’ho fatto per 35 anni, come ministro temporaneo e come padre di tre bambini”.