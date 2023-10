Guidonia, questione sicurezza. Adalberto Bertucci: “Telecamere e potenziamento del Corpo dei Vigili Urbani, ma anche sensibilizzazione ed iniziative per favorire divertimento sano dei giovani”.

“La nostra città spesso sale agli onori della cronaca per fatti di estrema gravità che avvengono durante quelli che dovrebbero essere momenti di svago e di leggerezza dei giovani. Per una riflessione oculata, credo sia necessario partire da questo”.

Così Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio e presidente della Commissione Trasparenza, commenta i recenti fatti avvenuti nel centro cittadino, di fatto sotto il palazzo comunale (tra Piazza 2 Giugno e Via Lunardi) dove sabato 28 ottobre ben due risse hanno sconvolto l’intero quartiere, provocando arresti e la denuncia per un minorenne.

“Non è neanche più un discorso di centro e periferie, visto che quanto avvenuto sabato è accaduto nel pieno centro cittadino. Io credo che si renda sempre più impellente trovare tutte le possibili iniziative per favorire divertimento sano nei ragazzi, centri di aggregazione, sport, eventi sociali e culturali che possano avviare una importante opera di sensibilizzazione”, prosegue il consigliere comunale.

Ma Bertucci, da amministratore, propone anche fatti concreti per affrontare quella che sta diventando sempre più una problematica urgente per il territorio guidoniano tutto.

“Va potenziata la sicurezza su tutte le zone che vengano ritenute a rischio. Ben vengano dunque le telecamere, ma occorre anche pensare a potenziare il Corpo dei Vigili Urbani: sono pronto ad affrontare la problematica in prima persona, anche colloquiando con il governo nazionale per concordare eventuali iniziative comuni e per verificare l’eventualità di fondi statali per intervenire nell’ambito sicurezza. Guidonia Montecelio, la nostra Guidonia Montecelio, non è soltanto la terza città del Lazio, ma deve tornare ad essere un posto sicuro ed accogliente per tutti i suoi cittadini. Fatti come quelli di sabato non possono più essere accettati”, chiude Adalberto Bertucci.