Situazione già complicata in Campidoglio e dintorni. Renato Gualtieri è già affogato nei problemi, i suoi collaboratori fanno ala ma non hanno ancora ingranato. Chi si smarca è Sabrina Alfonsi, neo assessore, che fatica a prendere in mano la questione dei rifiuti Ma c’è anche Eugenio Patanè, paracadutato dalla Pisana ad occuparsi dei trasporti e della viabilità. Ha già dato le sue prime interviste e già presentato il suo piano, che ridotto all’osso significa: contrastare il traffico privato. Vecchia storia. Ha anche annunciato che la Ztl verrà riservata ad auto ibride ed elettriche. E ai residenti chi glielo spiega? Sempre sul fronte dei rifiuti si muove un team all’interno di Ama che vede il neo amministratore unico di Ama Angelo Piazza, il nuovo direttore generale facente funzioni Maurizio Pucci, il vice Emiliano Limiti impegnati nel disperato tentativo di rimettere in piedi la partecipata. Intanto il prefetto Matteo Piantedosi fatica a tenere sotto controllo i no vax mentre si registra la news entry autorevole dell’ambasciatore Giampiero Massolo. Personaggio di levatura superiore. Sarà il presidente del comitato per l’expo 2030. E’ tornato a imperversare – in modo assolutamente positivo . Fabrizio Santori, consigliere FdI. Il Campidoglio è terreno suo, spara un comunicato al giorno contro la Giunta. Meno male che Santori c’è. Una nota infine per Virginia Raggi, oggi diligente consigliere di opposizione. Sta nel suo banco a testa bassa, legge e scrive, non parla con i giornalisti. Incredibile. E non si può dimenticare l’instancabile Claudio Pica, leader degli esercenti capitolini. In prima fila c’è rimasto solo lui.