Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che il Governo italiano sta seguendo da vicino la situazione delle alluvioni in Libia e sta lavorando in stretto contatto con le autorità libiche per valutare come fornire assistenza al popolo libico colpito dalla catastrofe naturale. Al momento, non risultano cittadini italiani coinvolti nell’emergenza.

Le alluvioni in Libia hanno causato gravi danni e disagi alla popolazione locale, e l’Italia è pronta a offrire il proprio supporto per aiutare a gestire questa crisi umanitaria. La solidarietà e l’attenzione dell’Italia sono rivolte alle vittime di questa tragedia, e il Governo sta coordinando gli sforzi per fornire il soccorso e l’assistenza necessari.

Il Governo italiano è impegnato a monitorare da vicino gli sviluppi della situazione in Libia e sta esaminando come poter contribuire in modo efficace alla risposta di emergenza. In questo momento di difficoltà per il popolo libico, l’Italia dimostra la sua volontà di essere un partner solidale e di contribuire a mitigare i danni causati dalle alluvioni.