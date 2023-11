ROMA – “La richiesta di valutazioni presso l’ambulatorio PrEP/IST dello Spallanzani è in costante aumento, anche tra donne e giovani”. Lo afferma la responsabile del Centro, la dr.ssa Valentina Mazzotta. Dall’1 gennaio al 31 ottobre 2023, infatti, sono aumentati sensibilmente gli accessi per i test di screening per le Infezioni Sessualmente Trasmesse. Sono 5.095 i test effettuati nei primi dieci mesi del 2023 rispetto ai 2.952 nello stesso periodo dell’anno scorso, una crescita del 72.5% con punte del +111% a settembre (841 test nel 2023, 39 nel 2022) e del +171% a ottobre (928 nel 2023, 342 nel 2023).

“Questi dati sono frutto di due fattori: una maggiore sensibilità sul tema grazie alla capillare azione di comunicazione, promozione e sensibilizzazione portata avanti dal nostro Istituto e l’aumento degli utenti PrEP con 500 nuove persone negli ultimi tre mesi che si aggiungono alle circa 800 che già seguiamo. Presso lo Spallanzani è possibile fare screening, prevenzione e terapia per le infezioni sessualmente trasmissibili e profilassi pre-esposizione contro HIV. Invitiamo tutta la popolazione sessualmente attiva a recarsi presso l’ambulatorio per intraprendere il percorso di prevenzione più adatto”.

L’ambulatorio PrEP/IST è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per le visite mediche infettivologiche e dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13 per prelievi, somministrazioni di vaccini o terapie specifiche. Per prenotazioni inviare una mail a prenotazioni.spallanzani@inmi.it o telefonare allo 06-55170940. Per quesiti clinici prep@inmi.it o 06-55170620.