In un momento in cui il governo italiano affronta le complesse questioni legate all’immigrazione, emergono tensioni all’interno della maggioranza di governo. Da un lato, ci sono le riserve degli alleati, mentre dall’altro, l’opposizione insiste sulla necessità di un dibattito parlamentare. Nel mezzo di questa controversia, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rivendica un protocollo d’intesa con l’Albania per la gestione dei migranti, sostenendo che questo accordo ha rappresentato un importante risultato frutto di un lavoro diplomatico durato un anno. Secondo Meloni, senza questo accordo, l’immigrazione sarebbe stata ancora più massiccia.

Tuttavia, fonti del Palazzo Chigi hanno respinto le voci secondo cui il Presidente del Consiglio non avrebbe condiviso il piano siglato con il primo ministro albanese Edi Rama. Hanno sottolineato che sin dall’inizio vi è stato un coinvolgimento completo dei due vicepremier, Salvini e Tajani, e l’accordo è stato costruito con la collaborazione dei ministeri coinvolti.

Anche la Lega, la coalizione di governo, ha smentito le voci di malumore del suo segretario nei confronti della premier, definendo l’accordo con l’Albania come utile e positivo. Tuttavia, alcuni membri della Lega insistono sul fatto che l’Italia deve agire in modo autonomo e ricordano il ruolo di Salvini nel fermare l’immigrazione clandestina durante il suo mandato come ministro dell’Interno.

La questione dell’immigrazione continua a generare tensioni all’interno del governo. Questi “però” e le divergenze di opinione hanno costantemente turbato il presidente del Consiglio, che ha dovuto affrontare critiche da parte della Lega, seguite da messaggi rassicuranti da Salvini.

Inoltre, la decisione di Meloni di non far iniziare il suo mandato da Presidente del Consiglio alla Camera, ma al Senato, e il modo diretto in cui affronta il tema dei migranti, caro alla Lega, sono interpretate come contromisure dalla maggioranza di governo. La tensione rimane alta, mentre l’accordo con l’Albania, che rispetta le norme comunitarie, è stato definito “inaccettabile” dall’opposizione, che ritiene che violi la Costituzione italiana.

Il protocollo con l’Albania non sarà sottoposto al Parlamento, e ciò ha sollevato sospetti tra le opposizioni. Nel frattempo, l’Unione Europea dovrà valutare l’accordo, anche se finora solo il commissario all’Allargamento ungherese ha dichiarato che è un “modello interessante”. Il tema dell’externalizzazione della gestione dei migranti è un argomento di discussione in Europa.

L’accordo prevede la gestione di un hotspot in Albania, con un limite di 3.000 posti e la possibilità di arrivare fino a 36.000 arrivi all’anno. Questo accordo solleva dubbi sulla compatibilità con il diritto internazionale, ma spetta all’Italia verificare la conformità con l’Accordo di Dublino. La situazione rimane complessa e divisiva all’interno del governo italiano, con una serie di interrogativi aperti sulla gestione dell’immigrazione nel paese.