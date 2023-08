La regione Lombardia sta vivendo un periodo di forte instabilità meteorologica, e il Comune di Milano ha preso misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. A seguito delle avverse condizioni climatiche, il Comune ha emesso divieti di accesso alle aree verdi non recintate e ha chiuso anche i cimiteri come misura precauzionale.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla (rischio ordinario) a partire dal pomeriggio di ieri e un’allerta arancione (rischio moderato) dalle prime ore della mattina di oggi, venerdì 4 agosto, a causa del rischio di temporali.

Dopo un violento temporale che ha colpito la città nei giorni precedenti, il Comune di Milano ha deciso di chiudere e vietare l’accesso a tutti i parchi recintati. Durante le allerte meteorologiche, il divieto di accesso è stato esteso anche ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte. Inoltre, è stato consigliato agli abitanti di evitare le zone con impalcature dei cantieri, dehors e tende, con un appello anche ai proprietari affinché assicurino la messa in sicurezza di questi elementi. È stata data importanza anche alla sicurezza di oggetti e vasi sui balconi, così come di altri manufatti che potrebbero essere spostati dal vento.

Nell’ottica di garantire ulteriormente la sicurezza pubblica, è stata annunciata la chiusura dei cimiteri e dei mercati situati sotto gli alberi, tra cui quelli di Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia. Il Centro operativo comunale della Protezione civile rimane attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi necessari.

Queste misure riflettono l’impegno delle autorità locali nel proteggere i cittadini durante periodi di condizioni meteorologiche avverse e di instabilità climatica.