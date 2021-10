Il giorno 14 ottobre 2021, dalle ore 15:00, si terrà la prima edizione del CORSO DI FAD sincrona Artemisia Onlus dal titolo “INTERAZIONE CUORE-CERVELLO: DIAGNOSI DIFFERENZIALE e TERAPIE INNOVATIVE” promosso ed organizzato da Artemisia Onlus e Artemisia Academy.

“La NeuroCardiologia è il nuovo ramo della scienza che studia gli aspetti neurologici del Cuore e le interazioni Cuore-Cervello.”

Il convegno ECM Artemisia Academy dedicato alla NeuroCardiologia è di particolare attualità e notevole rilevanza, poiché le malattie che interessano l’apparato NeuroCardioVascolare occupano il primo posto nel mondo per ciò che riguarda morbilità e mortalità.

Il corso propone approfondimenti e novità sui fattori di rischio e sistemi di riduzione del danno, sulle più avanzate soluzioni di indagine dello stato di salute e di monitoraggio dei parametri vitali, sulle nuove terapie farmacologiche e interventistiche, sull’importanza della Telemedicina applicata alla NeuroCardiologia e sulla letteratura scientifica in merito alla gestione delle co-morbilità. Si offriranno inoltre focus sulle condizioni fisiopatologiche più a rischio che possono comportare gravi danni cardiaci o neurologici, inclusi gli stati cronici di ansia e stress.

Grande attenzione sarà rivolta alla diagnostica differenziale dedicata ai meccanismi di interazione cuore-cervello-polmone, soprattutto nei quadri clinici per cui l’individuazione tempestiva e puntuale di condizioni di rischio o di disfunzioni, come nei casi di compromissioni vascolari da Covid19, dipenda principalmente dalla scelta delle metodiche di imaging e dalla capacità di indagine dello specialista.

Oltre il 30% della popolazione oggi perde la vita a causa di malattie legate all’apparato NeuroCardiocircolatorio. Inoltre si assiste ad un incremento di persone con disabilità vascolari che necessitano di assistenza e cure prolungate.

Per rispondere concretamente ed in modo efficace a tale situazione e contribuire ad una migliore qualità ed aspettativa di vita, con soddisfacente longevità, sono necessarie: una saggia prevenzione accompagnata da una puntuale informazione socio-sanitaria per il paziente, un costante aggiornamento dei medici sui progressi della scienza e sulle più avanzate soluzioni di cura e di intervento, confronto e cooperazione fra esperti e una presa in carico del paziente con approccio multidisciplinare, attraverso una equipe di specialisti dedicata in grado di accompagnare il paziente in tutte le fasi del percorso clinico, fino alla risoluzione del problema.

Il corso di FAD Artemisia Academy, organismo di Artemisia Onlus, vede impegnati primari esponenti del mondo scientifico ed accademico. Il seminario rappresenta, pertanto, un’altra opportunità di studio e confronto di interesse trasversale grazie ad un programma di formazione interdisciplinare e avanzato.

L’evento è accreditato per 6 crediti formativi ECM ed è rivolto alle seguenti specialistiche: Cardiologia, Neurologia, Cardiologia Interventistica, Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Chirurgia ORL, Medicina Interna, Angiologia, Medicina Generale, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Psichiatria, Pediatria, Geriatria, Otorinolaringoiatria, Medicina Nucleare, Radiologia e Radiodiagnostica, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza.

Inoltre: Psicologi, Biologi, Fisioterapisti, Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnici sanitari di Radiologia Medica, Infermieri, Ostetrici, Audiologi, Audioprotesisti, Audiometristi.

Il Corso sarà trasmesso in live streaming nel giorno ed orario sopraindicati e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM.