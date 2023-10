Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha annunciato l’estensione dello stato di emergenza a livello nazionale in Israele. In precedenza, lo stato di emergenza era stato dichiarato solo in un raggio di 80 chilometri dalla Striscia di Gaza.

L’ufficio di Gallant ha confermato questa decisione, che riflette l’escalation della situazione nella regione a seguito dell’attacco di Gaza. Il ministero della sanità israeliano ha anche aggiornato il numero dei feriti causati dall’attacco, portando il nuovo bilancio a oltre 1.400 persone. Di questi, 18 sono in gravi condizioni, secondo quanto riportato dalla stessa fonte.

L’estensione dello stato di emergenza sottolinea la crescente preoccupazione per la sicurezza in tutto il paese a causa degli sviluppi recenti nel conflitto con Gaza. La decisione riflette la necessità di adottare misure straordinarie per proteggere la popolazione israeliana durante questa fase critica.