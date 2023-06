Il Campovolo di Reggio Emilia ha ospitato 40.000 persone per un evento benefico volto a raccogliere fondi e dare supporto alle persone colpite dall’alluvione che ha devastato la Romagna oltre un mese fa. Undici anni dopo “Italia loves Emilia”, che aiutò le vittime del terremoto, è stato organizzato “Italia loves Romagna”, con la partecipazione di numerosi artisti. Grazie alla vendita dei biglietti sono stati raccolti 1,8 milioni di euro, che saranno destinati a progetti educativi e culturali nelle zone più colpite della Romagna in collaborazione con l’Antoniano. L’obiettivo è raggiungere 3 milioni di euro, anche grazie agli sms solidali al numero 45538, che possono essere inviati fino al 5 luglio. La serata è stata trasmessa in diretta su Raiuno e condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Tra gli artisti presenti ci sono stati Negramaro, Andrea Bocelli, Max Pezzali, Emma, Elodie, Giorgia, Elisa, Madame, Tananai e Fiorella Mannoia, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani. I cantanti emiliano-romagnoli, tra cui Gianni Morandi, Ligabue, Zucchero e Laura Pausini, hanno guidato la parata di stelle della musica italiana. Laura Pausini ha dedicato la sua performance alla Romagna e ha cantato anche “Romagna mia”, l’inno simbolo di solidarietà per la regione colpita dall’alluvione. La cantante ha espresso la sua commozione per poter contribuire e supportare la sua terra in questa occasione.