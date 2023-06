Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, ha annunciato che il corpo di una bambina di due anni è stato trovato tra le macerie di un edificio colpito da un attacco russo nella periferia della città ucraina di Dnipro. Nel frattempo, il numero dei feriti nell’attacco è salito a 22. Secondo il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhii Popko, le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti i missili e i droni lanciati dalla Russia contro la capitale ucraina. I missili e i droni diretti verso Kiev sono stati intercettati nella periferia della città, e non ci sono state esplosioni sopra la testa dei residenti per la seconda notte consecutiva. Inoltre, più di 4.000 residenti della regione russa di Belgorod sono stati trasferiti in centri di accoglienza a causa degli attacchi. I distretti di Shebekinsky e Volokonovsky sono stati bombardati e ci sono danni significativi, ma al momento non ci sono informazioni sulle vittime. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto la maggior parte dei missili da crociera e dei droni kamikaze lanciati dai russi. I droni di fabbricazione iraniana sono stati lanciati dalla regione russa di Bryansk, mentre i missili da crociera sono stati lanciati da bombardieri TU-95MS nella regione del Caspio. Inoltre, quattro civili sono morti e otto sono rimasti feriti negli attacchi russi nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Infine, un drone non identificato è stato abbattuto nella città di Dzhankoy, nella Crimea annessa alla Russia, senza causare vittime, ma con danni a diverse abitazioni private.