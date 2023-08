VALLERANO (Viterbo)- Dopo un’assenza di tre anni causata dall’emergenza Covid, sta per fare il suo atteso ritorno “La Notte delle Candele” a Vallerano. L’evento è in programma per sabato 26 agosto e promette di offrire una serata indimenticabile all’insegna dell’arte, della musica e delle luci.

Centinaia di candele illumineranno il centro storico di Vallerano, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Saranno accese ben 100 candele, mentre sono previsti ben 30 spettacoli dal vivo che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio artistico attraverso suoni, immagini e installazioni.

L’evento darà vita a uno spettacolo di luci e ombre che esalteranno gli elementi architettonici del luogo: archi, case e chiese verranno incorniciati dalle fiammelle, creando una scenografia suggestiva. Le strade, le scalinate e i vicoli del centro storico si trasformeranno in un percorso affascinante, grazie alla partecipazione attiva e appassionata degli abitanti locali.

La Notte delle Candele a Vallerano rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza artistica e sensoriale, tra musica, arte, pittura e spettacoli dal vivo. Per ulteriori dettagli e per consultare il programma aggiornato dell’evento, è possibile visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.nottedellecandele.eu. Non perdete l’occasione di vivere una serata incantevole nel cuore di Vallerano.