La presidente della Bce Christine Lagarde ha detto, parlando alla conferenza dell’Institut Montaigne di Parigi: “La guerra in Ucraina avrà conseguenze per la crescita”. L’attenzione degli investitori si concentra sui negoziati tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto armato. Attenzione anche sulle mosse delle banche centrali per contrastare la corsa dell’inflazione mentre prosegue l’aumento delle materie prime. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è stabile a 1,1050 a Londra. In flessione il rublo sul dollaro, dopo la riapertura della Borsa di Mosca per le contrattazioni dei titoli di Stato. Poco mosso l’indice d’area stoxx 600 (+0,03%). In lieve flessione Parigi e Francoforte (-0,1%), Londra (+0,6%), piatta Madrid (-0,02%). Intanto il Cremlino ha affermato su quanto riportato dalla Tass: “La decisione di imporre l’embargo sulle forniture di petrolio russo peggiorerà l’equilibrio energetico in Europa colpendo tutti”.