Lampedusa ha registrato un record impressionante di sbarchi nelle ultime 24 ore, con ben 63 sbarchi e un totale di 1.826 migranti approdati sull’isola. Questo segna un nuovo record sia per il numero di soccorsi che per il totale di migranti giunti in un solo giorno. Questo evento eccezionale si è verificato sulla più grande delle isole Pelagie e continua ad intensificarsi, poiché 17 ulteriori sbarchi sono stati registrati dall’inizio della giornata, portando altre 519 persone.

L’hotspot di Lampedusa attualmente ospita 4.121 persone, e a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli, è previsto che almeno altri 2.000 migranti possano sbarcare tra oggi e domani.

Tuttavia, si sta riscontrando un problema con i trasferimenti dei migranti verso Porto Empedocle tramite traghetti di linea. La zona di pre-identificazione a Porto Empedocle non è in grado di gestire l’enorme flusso di migranti provenienti da Lampedusa, anche a causa della mancanza di pullman necessari per gli spostamenti. Di conseguenza, le autorità locali stanno cercando soluzioni alternative, tra cui l’impiego di navi e aerei militari per facilitare i trasferimenti.

Non si verificano solo sbarchi nelle acque circostanti Lampedusa, ma anche sulla terraferma. I militari della guardia di finanza e i carabinieri hanno bloccato sei gruppi di migranti che sono arrivati direttamente sulla terraferma. Questi gruppi consistevano in un totale di 165 migranti.

La situazione è in continua evoluzione, con i pattugliamenti costieri che proseguono e i conteggi dei migranti che vengono aggiornati costantemente. Le autorità stanno organizzando trasferimenti pianificati per diversi gruppi di migranti verso varie destinazioni in Italia, al fine di alleviare la pressione sull’hotspot di Lampedusa. La polizia sta collaborando con la Croce Rossa per gestire l’afflusso costante di sbarchi e per facilitare l’identificazione e il trasferimento dei migranti verso altre strutture di accoglienza in diverse regioni italiane.