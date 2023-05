Giorgia Meloni prima di ripartire da Hiroshima alla volta dell’Emilia Romagna spiega che è già stata troppo tempo lontana. Che ha bisogno di vedere coi suoi occhi l’entità del disastro che ha messo in ginocchio le terre alluvionate. E di preparare al meglio le misure più urgenti che arriveranno nel Consiglio dei ministri che resta comunque fissato per martedì.

La protezione civile è ancora impegnata nell’inventario dei danni e il maltempo continua a imperversare nelle zone colpite, che dipendono in gran parte dal turismo, soprattutto in vista della stagione estiva. Martedì arriveranno “20 milioni” di euro per affrontare le emergenze immediate, ma saranno necessarie ulteriori risorse per la ricostruzione. Secondo le prime stime del governo, per l’Emilia Romagna saranno necessari più fondi rispetto agli 400 milioni stanziati per le Marche lo scorso anno. Solo per le strade, che attualmente sono chiuse in oltre 500 punti, la Regione stima danni per miliardi di euro.

Meloni assicura che le risorse necessarie saranno trovate, ma sottolinea l’importanza di pregare affinché il disastro si fermi. La leader di Fratelli d’Italia farà una tappa a Forlì, una delle zone colpite, durante il suo ritorno in Italia.

Meloni sottolinea anche la “grande solidarietà” degli altri paesi, come dimostrato dalle parole di Emmanuel Macron, Charles Michel e Justin Trudeau, che si sono offerti di fornire ogni tipo di aiuto. La premier liquida come “fake news” l’incidente diplomatico legato ai diritti LGBT sollevato da Trudeau, sottolineando che i rapporti con gli altri partner sono buoni. Il padrone di casa, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, ha aperto la sessione del G7 con ospiti, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha mostrato solidarietà e conforto con un abbraccio, come hanno confermato fonti italiane.