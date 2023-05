Un accordo è stato raggiunto tra il Tesoro italiano e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways al gruppo tedesco. Lufthansa acquisirà il 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con l’opzione di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento. Il prezzo di acquisto delle azioni rimanenti sarà determinato in base allo sviluppo del business di Ita Airways.

L’accordo è stato accolto con soddisfazione da entrambe le parti coinvolte. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato che questa è una svolta importante per il mercato del trasporto aereo in Italia, in quanto si scioglie un nodo che da trent’anni condizionava il settore. Giorgetti ha sottolineato che questa decisione favorirà lo sviluppo del mercato dell’aviazione in Italia, a vantaggio del paese.

Anche il CEO di Lufthansa, Carsten Spohr, ha espresso entusiasmo riguardo all’accordo. Ha affermato che questo porterà a una situazione vantaggiosa per l’Italia, Ita Airways e il gruppo Lufthansa. Ha inoltre sottolineato che una Ita più forte rafforzerà la concorrenza nel mercato italiano e contribuirà a collegare l’Italia con l’Europa e il resto del mondo.

Tuttavia, l’accordo non è ancora concluso definitivamente. Sarà necessario ottenere l’approvazione da parte della Corte dei Conti, dell’Antitrust italiano e dell’Antitrust dell’Unione europea. Una volta superate queste fasi, il piano di sviluppo di Ita Airways potrà essere attuato.

Il piano industriale della compagnia prevede una crescita dei ricavi da 2,5 miliardi di euro quest’anno a 4,1 miliardi nel 2027. Ciò consentirà una crescita e un rinnovamento della flotta, che passerà da 71 aerei attuali a 94 aeromobili entro il 2027, con un’età media di cinque anni. Inoltre, il numero di dipendenti aumenterà da 4.300 a oltre 5.500 entro la fine del piano.

La strategia di Ita Airways mira a diventare un punto di riferimento tra le compagnie aeree full-service nei settori intercontinentale, internazionale e domestico, con una particolare attenzione al traffico a lungo raggio. Questo riposizionamento strategico contribuirà a rafforzare ulteriormente il traffico nell’hub di Roma Fiumicino, che giocherà un ruolo centrale nel modello multi-hub del Gruppo Lufthansa.

La finalizzazione contrattuale dell’accordo è prevista a breve, aprendo la strada a nuove opportunità per Ita Airways e gettando le basi per una collaborazione solida e vantaggiosa tra Ita e Lufthansa.