“Con il via libera da parte della Camera alla manovra di bilancio 2023 l’Italia si appresta a varare un piano economico per famiglie, imprese e lavoratori pensato da un lato per difendere la finanza pubblica e, dall’altro, proiettato verso il futuro”. Lo dichiara il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni al termine delle votazioni per l’approvazione della legge di bilancio 2023.

“Come Forza Italia siamo assolutamente lieti di aver contribuito a rendere la manovra ancora più impattante per le esigenze delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori facendo inserire in manovra l’aumento delle pensioni minime per gli over 75 fino a 600 euro, di aver prorogato fino a fine anno la possibilità di presentazione della Cilas per i condomini relativamente al Superbonus 110%, di aver aiutato il mondo agricolo destinando al comparto 2 miliardi di euro, di aver recepito le esigenze sociali ed economiche per un contenimento della fauna selvatica, di aver rinviato al 2024 la sugar tax e la plastic tax, di aver esteso la flat tax per autonomi e partite iva fino a 85.000 euro, di aver aumentato al 3% la riduzione del cuneo fiscale per imprese e lavoratori e di aver favorito il lavoro giovanile detassando le imprese sulle nuove assunzioni”.

“La legge di bilancio approvata oggi alla Camera – aggiunge Battistoni – ha in sé alcuni dei punti programmatici contenuti nel programma del centrodestra che delinea la visione di legislatura di Forza Italia e del Governo Meloni e – conclude – siamo davvero soddisfatti che in tempi così ridotti si sia riusciti ad approvare una legge di bilancio di prospettiva e al tempo stesso apprezzata dai mercati e dall’Ue”.