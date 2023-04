La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato un memorandum d’intesa con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, in occasione della sua visita di due giorni a Londra. L’intesa prevede la cooperazione strategica tra i due Paesi in ambiti prioritari come la sicurezza e la difesa, l’energia, il clima e l’ambiente, la migrazione, l’economia, la scienza e l’innovazione. L’obiettivo è di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale, in piena coerenza e complementarità con l’adesione italiana all’UE.

Meloni e Sunak si sono incontrati ieri pomeriggio a Downing Street, per il secondo colloquio bilaterale dopo quello avuto a novembre a margine della Cop27 in Egitto. I due leader hanno discusso delle sfide globali, in particolare della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza e ai valori comuni. Hanno anche ribadito il forte impegno per la sicurezza e la stabilità dell’Europa, dell’Euro-Atlantico e della più ampia comunità internazionale attraverso un approccio multilaterale con al centro le Nazioni Unite. Prima dell’incontro, Meloni ha rivolto un saluto a Sunak in italiano: “È un nuovo inizio nelle relazioni tra Italia e Regno Unito. Sono molto felice di essere qui, sono convinta che possiamo fare un buon lavoro insieme”. Sunak le ha risposto ringraziandola sia in italiano che in inglese.

Nel pomeriggio, Meloni parteciperà alle conclusioni di un workshop sull’agroalimentare insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida presso l’ambasciata italiana a Londra. Il workshop è organizzato dalla Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito e mira a promuovere il made in Italy nel settore agroalimentare. Il ricevimento sarà anche l’occasione per Meloni per incontrare rappresentanti del governo britannico, della comunità finanziaria e delle imprese.

La visita di Meloni nel Regno Unito si concluderà questa sera con il ritorno a Roma. La premier ha definito il suo viaggio come “un successo” e ha ringraziato il governo britannico per l’accoglienza e la collaborazione. Ha anche espresso la sua soddisfazione per aver firmato il memorandum d’intesa con Sunak, che ha definito “un passo importante per rafforzare i rapporti tra due Paesi amici e alleati”.