Succede a Gianni Rezza andato in pensione a maggio. Vaia lascia così la direzione dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Mi hanno chiamato a servire il Paese in un ruolo che è la naturale prosecuzione di quello finora fatto, quello che in molti Paesi chiamano Chief Medical Officer. Ma resto un medico sempre al servizio del Paese e della Persona”.

–Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Spallanzani di Roma, è il nuovo direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Sarebbe arrivato l’ok della Corte dei Conti al decreto di nomina, l’ultimo tassello per la successione di Gianni Rezza, l’ex Dg della Prevenzione, in pensione da inizio maggio. “Da ieri sono stato nominato Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. I vestiti si possono strappare, la pelle no. Questi tre anni e mezzo trascorsi con voi sono ormai la mia pelle, viva, che non riuscirò mai a staccare e soprattutto non voglio staccare”. Scrive Vaia in un messaggio alla comunità dello Spallanzani.

“La mia vita, la nostra vita, è cambiata profondamente dal gennaio 2020. Davanti agli occhi in questi momenti mi passano le immagini che conosciamo: la coppia cinese, il 2 giugno con il Presidente della Repubblica Mattarella, le prime vaccinazioni il 27 dicembre 2020, la nostra presenza al G20 con i grandi della Terra. Un riconoscimento unanime del nostro lavoro a livello internazionale. L’affetto dei cittadini, veramente tanto. E tutto questo grazie alla nostra comunità di cui sono stato e mi sento ancora, fieramente, portavoce, il narratore di gesta. Ma sono anche un servitore dello Stato, un civil servant. Mi hanno chiamato a servire il Paese in un ruolo che è la naturale prosecuzione di quello finora fatto, quello che in molti Paesi chiamano Chief Medical Officer. Ma resto un medico sempre al servizio del Paese e della Persona. Vi voglio bene e vi abbraccio uno ad uno con la certezza che resterete sempre con me, dentro di me”.