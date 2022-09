LONDRA -Secondo le prime volontà espresse dal re Caro III, è previsto un lutto nazionale che dovrà estendersi di una settimana, successiva al funerale. Il protocollo prevede 10 giorni di lutto nazionale, poi il funerale della regina Elisabetta II a Londra. Il re Carlo III ha chiesto un allungamento del lutto di una settimana dopo i funerali. Intanto oggi, alle ore 14, nei luoghi simbolo, verranno sparati colpi di cannone a salve per salutare la regina insieme alle campane di Saint Paul ed i palazzi reali verranno chiusi. Per l’incoronazione di re Carlo III si dovrà aspettare qualche mese, per la proclamazione ufficiale questa sarebbe dovuta svolgersi oggi, secondo il protocollo, invece è stata fissata per domani. Re Carlo III si recherà oggi presso il premier Liz Truss e nel pomeriggio, intorno alle ore 19, ora italiana, è atteso il primo discorso ufficiale alla nazione.