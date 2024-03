Novak Djokovic, numero uno al mondo nel tennis, ha deciso di non partecipare al torneo di Miami, un Master 1000 in programma dal 20 marzo. La notizia è stata riportata con sicurezza dalla stampa serba, che ha citato fonti vicine al campione.

In un’intervista a Jeffrey Katzenberg, cofondatore di Dreamworks, Djokovic ha dichiarato di aver guadagnato il diritto dopo vent’anni di carriera di selezionare i tornei a cui partecipare. Il suo obiettivo per il 2024 è concentrarsi sui tornei del Grande Slam e soprattutto sulle Olimpiadi, trovando un equilibrio con la sua famiglia.

Nonostante non abbia confermato esplicitamente la sua assenza a Miami, Djokovic aveva già fatto intendere che stava valutando attentamente la sua partecipazione dopo la sconfitta a Indian Wells. La sua condizione fisica non al massimo lo avrebbe spinto a concentrarsi sulla stagione sulla terra rossa, con tappe a Montecarlo e Roma in vista di Parigi.

Il campione serbo ha espresso il desiderio di continuare a giocare per altri 25 anni, bilanciando la sua carriera tennistica con la vita familiare. Ha evidenziato l’importanza di avere un obiettivo chiaro, sottolineando la perseveranza e la resilienza come chiavi per il successo. Djokovic ha quindi confermato la sua strategia di puntare ai tornei più importanti, come i Grand Slam e le Olimpiadi, rinunciando a partecipare a tutti gli eventi della stagione.