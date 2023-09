Un nuovo attacco russo nel Donetsk, città dell’Ucraina orientale, ha scosso la comunità internazionale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l’azione come “disumanità assoluta” e ha dichiarato che 17 persone sono state uccise, compreso un bambino, mentre 20 sono rimaste ferite. Questo attacco è avvenuto in un mercato e ha colpito negozi e una farmacia, provocando vittime innocenti.

La comunità internazionale è rimasta sconvolta da questa nuova violenza e dagli eventi recenti a Palermo e Caivano, che hanno evidenziato la crescente preoccupazione per la criminalità giovanile in Italia.

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, in visita a sorpresa a Kiev, ha annunciato un pacchetto di aiuti all’Ucraina del valore di un miliardo di dollari. Questo aiuto mira a migliorare la difesa aerea e a rafforzare le forze armate ucraine, in modo da affrontare le sfide poste dalle “linee di difesa davvero potenti” dei russi. Questo è il primo viaggio di alto livello di un funzionario statunitense in Ucraina dalla controffensiva iniziata dal paese.

Tuttavia, la visita di Blinken è stata vista dal Cremlino come un segno che gli Stati Uniti intendono continuare la guerra in Ucraina “fino all’ultimo ucraino”. Il ministro della Difesa romeno ha anche rivelato che frammenti di un drone russo sono caduti in Romania durante un recente attacco delle truppe russe a un porto ucraino sul Danubio, una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di uno stato membro della NATO.

La comunità internazionale condanna fermamente questi brutali attacchi russi in Ucraina e sta monitorando da vicino la situazione mentre il conflitto continua a causare sofferenze e instabilità nella regione.