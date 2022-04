La regina Elisabetta festeggerà oggi in forma privata il suo 96esimo compleanno con un breve spostamento di qualche giorno dal castello di Windsor alla residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese.Il breve viaggio avverrà in elicottero. La regina festeggia in questo 2022 i suoi 70 anni di Regno, dopo una serie di appuntamenti cancellati per le sue condizioni di salute dopo il contagio da Covid. La tradizione di trascorrere il compleanno a Sandringham, per incontrarvi parenti e amici più stretti, risale all’epoca in cui il principe consorte Filippo, morto quasi centenario nel 2021, era ancora in vita.