FIANO ROMANO – “Vaccinati! C’è un mondo che ti aspetta…” In collaborazione con il Comune di Fiano Romano si terrà un open day booster domenica 30 gennaio al Palazzetto dello Sport, in via Tiberina km 21.500, dalle ore 09:30 alle ore 19:00, fino ad esaurimento vaccini previsti. Fascia 12-17 anni: Pfizer. Fascia over 18: Moderna. La prestazione potrà essere effettuata in modalità drive in senza scendere dall’auto, per le persone con disabilità grave, caregivers e conviventi.