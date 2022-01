Al via l’Open day per le donne in gravidanza il 2 febbraio presso i centri vaccinali dell’ospedale dei Castelli ed il consultorio di Ariccia.

ROMA – Il 2 febbraio l’Open day Vaccinazioni in gravidanza con accesso libero fino ad esaurimento disponibilità. La giornata si svolgerà presso i centri vaccinali: Ospedale dei Castelli – Sala conferenze ore 8.00-13.30; Consultorio di Ariccia – Via delle Cerquette, 2 ore 8.30-13.30. Lo comunica in una nota la direzione aziendale, precisando che sarà presente personale ostetrico e ginecologico. Per donne con patologie o gravidanza a rischio si richiede di portare con sé documentazione/cartella clinica in visione. Per altre informazioni sulla giornata: Dott.ssa Emanuela Orzelleca tel. 06.9327.3443. Da lunedì a venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00