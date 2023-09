ROMA- Nel quartiere romano di Tor Bella Monaca è attualmente in corso un’operazione di sicurezza condotta da 100 unità dell’Arma dei Carabinieri. Questa operazione mira a contrastare ogni forma di illegalità nel quartiere ed è stata pianificata in risposta all’omicidio di un uomo avvenuto in strada nel quartiere nelle scorse ore, mentre si trovava in auto con la sua compagna. L’operazione è stata organizzata in collaborazione con la procura e fa parte delle azioni programmate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Le attività delle forze dell’ordine sono finalizzate a fornire risposte immediate a situazioni complesse che suscitano preoccupazione e allarme nella comunità locale. L’obiettivo principale è quello di rafforzare la legalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Durante l’operazione, i Carabinieri stanno effettuando numerose perquisizioni, anche con l’ausilio di unità cinofile, al fine di individuare droga e armi illegali. Sono in corso anche controlli stradali con posti di blocco specifici per verificare la presenza di individui sospetti nelle zone degradate del quartiere.

Inoltre, le forze dell’ordine stanno collaborando con il personale di Acea Ato2, Areti e Italgas per verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica, idrica e del gas, nonché eventuali occupazioni abusive di alloggi di edilizia popolare.