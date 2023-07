Patrick Zaki ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti al Cairo, annunciando che sarà a Bologna per due settimane e poi tornerà in Egitto per il suo matrimonio a settembre. Durante la sua permanenza a Bologna, intende incontrare amici, professori e altre persone care. Ha anche sottolineato di essere emozionato per l’opportunità di incontrare tutti e di essere grato di essere ora libero di muoversi liberamente tra l’Italia e l’Egitto, grazie alla grazia presidenziale che lo ha sorpreso positivamente dopo la condanna di martedì. Patrick sta facendo domanda per il visto e, una volta tornato in Italia dopo il matrimonio, ha intenzione di riprendere i suoi studi e la sua vita a Bologna.