Si chiude stasera con grandi numeri alla Fiera di Roma terza giornata di ‘PIX-Padel taly X-Perience‘, l’evento che sta attirando migliaia di praticanti e appassionati con esposizioni, tornei, dimostrazioni e giochi per tutti. Esprime soddisfazione Rolando Luzi, Ceo di Padel Expo Italy. afflusso oltre le previsione, e divertimento per tutti Oggi in programma “ci sono altri appuntamenti importanti- prosegue l’ideatore di PIX- con il torneo Grande Slam organizzato dalla Federazione italiana tennis e padel (Fitp). Poi ci saranno le ‘Legend’ del calcio con Nicola Amoruso, Christian Brocchi, Mark Iuliano, Alessio Cerci, Ciro Ferrara ed altri, che si sfideranno in partite di padel. Inoltre, ci sarà un appuntamento con il padel inclusivo, con il gruppo di Alessandro Ossola, i ‘Bionic People’, che con l’Inclusive padel tour faranno la loro prima tappa e disputeranno la finalissima sul campo centrale del padiglione 3″. “Dopo il calcio, il padel è un’altra passione e ha preso un po’ tutti. È uno sport meraviglioso perché può giocare chiunque, ti coinvolge e ti da un po’ di adrenalina, di cui noi ex calciatori abbiamo bisogno. Siamo coinvolti, ci piace e ci divertiamo. È un piacere partecipare a questi eventi belli”. Lo dichiara Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore, intervenuto a ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, alla Fiera di Roma, per partecipare alle sfide di padel, tra le ‘Legend’ del calcio e i ‘Bionic People’, dell’Inclusive padel tour. Nella seconda giornata di ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, ieri, ha preso il via l’Inclusive padel tour, un evento che vede protagonisti i Bionic People e le ‘Legend’ del calcio come Nicola Amoruso, Christian Brocchi e Mark Iuliano. “I Bionic People- ha detto l’atleta paralimpico, Alessandro Ossola- sono persone che, nonostante un incidente o un problema di salute, non si sono arrese e hanno deciso di continuare a lottare, di vivere una vita positiva, perché la vita è un dono. Siamo a PIX, grazie allo sport e grazie al padel, per passare un messaggio positivo. Il padel è tra gli sport più inclusivi, perché possiamo praticarlo in piedi o in carrozzina con i normodotati. Non sono così tanti gli sport che ci permettono di non farci male, di divertirci e con le protesi stare in piedi e giocare”.

