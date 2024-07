ROMA- «Si tratta di un ritorno a casa, quello di Sua Eccellenza Vittoria Ciaramella, da poco nominata prefetto di Latina dal ministro Matteo Piantedosi. La dottoressa Ciaramella conosce molto bene le peculiarità del territorio della provincia pontina, così ricco di potenzialità, avendo già ricoperto in passato il ruolo di viceprefetto vicario in Piazza della Libertà.

Sono certo che saprà svolgere con rigore ed equilibrio l’alto incarico a cui è stata chiamata dal Governo. Al dottor Maurizio Falco, con il quale abbiamo lavorato bene ed in perfetta sinergia in questo primo anno alla guida del Lazio, giungano le mie più sincere felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di commissario straordinario in materia di superamento degli insediamenti abusivi e lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.