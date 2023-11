Il segretario provinciale della Fials, Giancarlo Catani dichiara: “Con note ripetute n.30 del 17-04-2019, n. 51 del 16-07-2021, n. 34 del 06-05-2023 e n. 49 del -02-10-2023, la scrivente organizzazione sindacale, chiedeva alle SS.LL. la giusta attribuzione della indennità prevista dall’art-107 del CCNL per la operatività in particolari servizi, ai lavoratori del comparto in servizio nelle unità operative di neurologia e neurochirurgia dell’ospedale di Belcolle.

All’indomani del riconoscimento alla ASL di Viterbo, da parte della Regione Lazio, di 6 posti letto per

attività di terapia sub-intensiva legati alla Stroke Unit, In data 28-06-2023,

ell’incontro programmato tra le organizzazioni sindacali e le SS.LL, questa Fials, per l’ennesima volta aveva richiesto la liquidazione del dovuto al personale del comparto ( infermieri ed oss) delle Unità Operative di Neurologia e Neurochirurgia dell’ospedale di Belcolle.

Nel corso di questi anni, sono stati ripetutamente rappresentati i notevoli livelli qualitativi delle prestazioni (trombolisi) raggiunti dall’equipe sanitaria, con continui elogi e riconoscimenti pubblici da parte della cittadinanza, da ultimo il premio internazionale consegnato alla ASL Viterbo il 6 novembre 2023, per la gestione acuta dell’ICTUS dalla Eso Angels Diamon Award.

Preso atto dell’assoluto disinteresse delle SS.LL., nei confronti del personale del comparto che continua ad operare con responsabilità ed abnegazione, salvando la vita a numerosi pazienti nelle Unità Operative di Neurologia e neurochirurgia dell’ospedale di Belcolle e che opera in condizioni di

grave disagio per la nota carenza di infermieri ed OSS, la scrivente organizzazione sindacale, proclama con decorrenza immediata, lo stato di agitazione dei lavoratori del comparto sanitario in servizio presso le unità operative di neurologia e neurochirurgia dell’ospedale di Belcolle e si riserva, di comunicare nei prossimi giorni alle autorità di pubblica sicurezza, la data ed il luogo per la effettuazione di un SIT-IN di protesta”.