ROMA – “Con l’ingresso di Angelo Tripodi nella famiglia di Forza Italia cresce la componente azzurra in seno al Consiglio della Regione Lazio e certamente per il nostro gruppo la sua adesione è motivo di grande soddisfazione”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e responsabile dell’organizzazione di Forza Italia, Francesco Battistoni.

“Desidero perciò rivolgere il mio personale saluto di benvenuto e augurio di buon lavoro ad Angelo sapendo che il suo contributo, fatto di professionalità e di competenza sarà prezioso sia per il partito che per cittadini che avranno un interlocutore attento alle loro necessità.

“La crescita del gruppo di Forza Italia in Regione – prosegue – evidenzia la forza attrattiva del partito e la sua credibilità che, grazie all’azione del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, si sta sempre di più affermando sia in ambito nazionale che locale così come nella società civile. La forza del partito – conclude Battistoni – è testimoniata dai tanti colleghi che a tutti i livelli istituzionali hanno deciso di darci fiducia entrando nella nostra famiglia e condividendo il nostro progetto politico” , conclude Battistoni.