Ieri il passaggio in commissione Bilancio per la copertura economica e finanziaria, oggi il via libera da parte del consiglio regionale del Lazio: è stata approvata nell’odierna seduta dell’assemblea della Pisana la proposta di legge relativa all’istituzione di quattro commissioni speciali: “Expo 2030 e grandi eventi”, “Giubileo 2025”, “Piani di zona per l’edilizia economica e popolare” e “Semplificazione amministrativa”.

“Come già evidenziato in commissione, viene rappresentata in questo modo la volontà della Regione di lavorare in maniera dettagliata e puntuale sui due prossimi importanti eventi che siamo chiamati ad affrontare, dunque il Giubileo 2025 ed Expo 2030”, spiega Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

“Due sono infine gli obiettivi che si intende raggiungere con l’istituzione delle due restanti commissioni. Il primo è quello della semplificazione: è infatti assolutamente necessario rendere più snello l’accesso da parte dei cittadini alle opportunità regionali. Il secondo è necessario per affrontare il delicato ed importantissimo tema dell’edilizia economica e popolare, tra le principali questioni che la nostra amministrazione è chiamata ad affrontare e risolvere”, chiude il consigliere regionale.