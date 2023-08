Il dovere di perseguire la verità integrale rimane inalterato nel corso del tempo, una responsabilità che va oltre le epoche. Questo concetto fondamentale è sottolineato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage di Bologna. L’importanza di questo impegno si estende all’intera Repubblica, con particolare riferimento alla città di Bologna e all’Emilia-Romagna, che fin dai primi momenti successivi all’attentato hanno mostrato solidarietà e civiltà.

La strage, avvenuta il 2 agosto 1980 nella stazione ferroviaria di Bologna, rappresenta una delle pagine più oscure e dolorose della storia italiana. La responsabilità neofascista dell’attentato è stata stabilita nei processi giudiziari, rivelando complicità oscure e depistaggi ignobili da parte di associazioni segrete e agenti infedeli degli apparati statali.

La commemorazione dell’anniversario ha visto una partecipazione significativa e un impegno per preservare la memoria delle 85 vittime e dei 200 feriti. Diversi esponenti politici, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, hanno ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria storica e di non accettare tentativi di distorsione o depistaggio. È stata evidenziata la necessità di garantire la piena divulgazione degli atti delle commissioni parlamentari di inchiesta, per rimuovere ogni dubbio e fornire giustizia alle vittime.

Nonostante le sentenze giudiziarie chiare, alcune posizioni politiche hanno cercato di confondere la verità o manipolare la storia, suscitando critica e indignazione. L’impegno per la verità e la giustizia è stato sottolineato come un dovere civile e morale fondamentale.

Il ricordo della strage di Bologna rappresenta un momento di riflessione sulla democrazia e sulla lotta contro il terrorismo. La ricerca della verità completa rimane un obiettivo cruciale, non solo per onorare la memoria delle vittime, ma anche per preservare la credibilità delle istituzioni democratiche e rafforzare i principi costituzionali di libertà e democrazia che caratterizzano l’Italia.

L’anniversario della strage di Bologna serve come promemoria del tragico passato e dell’importanza di affrontare la verità storica con onestà e coraggio, al fine di costruire un futuro basato su valori di democrazia, giustizia e rispetto per la vita umana.