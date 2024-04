“La candidatura come capolista di Giorgia Meloni in tutte le circoscrizioni è l’ennesima prova di coraggio e responsabilità del Presidente del Consiglio. L’Europa come l’abbiamo conosciuta finora continua a rappresentare una ristretta élite e non le esigenze dei popoli e dei territori che abbraccia.

Vicende come il bando ai motori termici, le Case verdi e la direttiva sul ripristino della natura, nonché lo stravolgimento del mercato degli imballaggi, poi recuperato in extremis grazie all’intervento diretto della Premier, hanno messo in evidenza, anche in campo ambientale, un’Europa che non considera le specificità e le caratteristiche di ciascuno Stato.

La scelta del Presidente del Consiglio di mettersi a disposizione della Nazione rappresenta la concreta possibilità di cambiare decisamente passo”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.