Due giovani francesi, di 18 e 20 anni, sono stati identificati dopo aver scalato la guglia maggiore del Duomo di Milano, su cui si erge la celebre “Madonnina”. L’audace impresa è avvenuta all’alba e i due giovani sono scesi volontariamente quando sono stati notati, consegnandosi alla Polizia Locale.

Gli uomini delle forze dell’ordine stanno ora raccogliendo informazioni e procedendo con l’identificazione dei due giovani. L’azione rischiosa è stata confermata dalle autorità e ora si attende la decisione delle autorità giudiziarie sulla vicenda.

Non è ancora chiaro il momento esatto in cui i giovani sono saliti sulla guglia, ma gli investigatori stanno esaminando la possibilità che siano rimasti nascosti sul monumento dalla sera precedente. Non sono state necessarie operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco o altri servizi di emergenza.

Secondo le informazioni preliminari, sembra che i giovani non siano affiliati a gruppi organizzati di scalatori, ma siano praticanti amatoriali di parkour. Non avevano con sé attrezzature da arrampicata o paracadute e sembra che l’obiettivo principale dell’impresa fosse condividere l’azione sui social media, in particolare su Instagram. La situazione evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e della tutela dei siti storici e culturali da azioni imprudenti e illegali.