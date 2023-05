Sindacati in piazza questa mattina a Bologna per la prima delle manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil contro le misure del Governo sul lavoro. La manifestazione è stata guidata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha sfilato accanto ad uno striscione che recita ‘Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti’. Gli interventi dal palco erano in programma alle 10,30, ma il Crescentone si è riempito molto prima di bandiere rosse, bianco-verdi, e azzurre. La piazza Maggiore, a Bologna, era ricca di manifestanti provenienti da diverse parti d’Italia.

La mobilitazione di Bologna è stata la prima di tre manifestazioni che si terranno in tre diverse città italiane, il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. “Non escludiamo nulla, gli scioperi generali non si minacciano ma si fanno quando è il momento”, ha detto Landini. Il segretario generale ha poi sottolineato l’importanza della partecipazione alla manifestazione, come segno della necessità di un cambiamento delle politiche del governo, che non hanno il consenso del Paese.

La piazza era piena di manifestanti, tra cui la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che è stata accolta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. La Schlein ha anche tenuto un discorso dal palco, dichiarando il suo sostegno alla lotta dei lavoratori e chiedendo un cambiamento delle politiche del governo per garantire un futuro migliore ai giovani e ai lavoratori italiani.

Il tema principale della manifestazione è stato quello della difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche la necessità di una maggiore giustizia sociale e della creazione di nuovi posti di lavoro. Landini ha sottolineato l’importanza del dialogo tra il mondo del lavoro e la politica, ma ha anche ribadito la necessità che la politica parta dalle condizioni materiali delle persone.

In conclusione, la manifestazione di Bologna è stata una grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici italiane, che hanno chiesto al governo un cambiamento delle politiche in favore dei lavoratori e della giustizia sociale. La partecipazione alla manifestazione dimostra l’importanza di una maggiore solidarietà tra i lavoratori, che possono fare la differenza per garantire un futuro migliore per tutti.