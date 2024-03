Oggi è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronovirus.

Giorni, settimane e mesi che lo Spallanzani visse in prima linea diventando un punto di riferimento per l’Italia e non solo.

Questa sera alle 19.30, il Direttore Scientifico, dr. Enrico Girardi, è stato ospite del TgR Lazio per offrire la sua testimonianza.